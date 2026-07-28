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Londra: andamento rialzista per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per RELX
Bene il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con un rialzo del 3,65%.
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