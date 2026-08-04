Lufthansa crolla a Francoforte dopo stime e trimestre deludenti

(Teleborsa) - Le azioni Lufthansa crollano di oltre il 9% alla Borsa di Francoforte, maggior calo da marzo, in scia alle prospettive più incerte sul 2026 e un trimestre deludente.



In particolare, la compagnia aerea tedesca prevede ora che l'EBIT rettificato per l'intero anno tra 1,7 e 2,2 miliardi di euro, un dato che si confronta con gli 1,96 miliardi di euro dell'anno scorso e contrasta con le precedenti previsioni dell'azienda, che stimavano un utile "significativamente superiore" a quello dell'anno precedente.



Lufthansa ha inoltre rivisto al ribasso le proprie previsioni di spesa in conto capitale, attesa per quest'anno intorno ai 2,5 miliardi rispetto alla precedente stima di 2,9 miliardi, a causa di un numero di consegne di aeromobili inferiore a quello originariamente previsto.



Il tutto dopo aver archiviato un secondo trimestre deludente con un EBIT rettificato più che dimezzato a 383 milioni, ben al di sotto delle stime degli analisti che prevedevano circa 477 milioni. Ciò è dovuto in gran parte a un aumento di 750 milioni dei costi del carburante rispetto all'anno precedente.



Carsten Spohr, presidente e amministratore delegato di Lufthansa, afferma che il secondo trimestre è stato "impegnativo, segnato ancora una volta da molteplici crisi geopolitiche e incertezze. Nonostante l'ulteriore miglioramento del fattore di carico e un aumento significativo del rendimento, non siamo stati in grado di compensare completamente il considerevole aumento dei costi del carburante".



L'integrazione di Ita Airways con Lufthansa "sta procedendo rapidamente". "A giugno, come previsto, abbiamo esercitato l'opzione per acquisire una quota di maggioranza nella compagnia aerea italiana. Il nostro investimento azionario aumenterà quindi dal 41% al 90%. A seguito del completamento dell'operazione all'inizio del prossimo anno, ITA Airways sarà pienamente integrata nel gruppo Lufthansa anche a livello organizzativo e finanziario". "Insieme, intendiamo guidare il Gruppo Lufthansa verso un futuro di successo come gruppo aereo integrato con i nostri quattro segmenti di business principali: compagnie aeree di rete, compagnie aeree point-to-point, logistica e manutenzione, riparazione e revisione.







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