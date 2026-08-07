doValue, Mediobanca abbassa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) - Mediobanca
ha abbassato a 2,65 euro
per azione (dai precedenti 3,40 euro) il target price
su doValue
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che il secondo trimestre del 2026 non ha registrato il miglioramento sequenziale atteso in Italia
, sebbene Coeo abbia continuato a registrare una solida performance e la Grecia abbia mostrato segnali di ripresa. Dopo due trimestri consecutivi di risultati deludenti, ipotizzano ora che il calo della redditività in Italia sia almeno in parte di natura strutturale.
"A seguito della recente debolezza del titolo, che a nostro avviso riflette già le prospettive di crescita inferiori, doValue viene scambiata a un multiplo inferiore a 5 volte l'EBITDA previsto per il 2027
, secondo le nostre stime riviste - si legge nella ricerca - Considerando che il FCF dovrebbe avvicinarsi ai 100 milioni di euro nel medio termine, il che implica un FCF yield high-teens
, e considerando l'ulteriore potenziale di crescita di Coeo non incluso nelle nostre previsioni, manteniamo la nostra raccomandazione positiva, pur abbassando il prezzo obiettivo per riflettere il declassamento delle stime sugli utili".(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)