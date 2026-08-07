Ita Airways chiude il semestre con una perdita di 140 milioni, ma l'Ebit torna positivo e supera il budget

(Teleborsa) - Ita Airways ha archiviato il primo semestre 2026 con una perdita netta di circa 140 milioni di euro, dopo un risultato negativo di 29 milioni nel solo secondo trimestre. La compagnia precisa tuttavia che il dato è stato influenzato in misura rilevante dagli effetti contabili legati all'adeguamento dei crediti e dei debiti in valuta estera, soprattutto in dollari, in seguito al rafforzamento dell'euro registrato nei primi sei mesi dell'anno.



Secondo Ita, si tratta di un impatto prevalentemente contabile che non riflette l'andamento industriale e operativo della società e che non incide sulla capacità di generare valore attraverso la gestione caratteristica.



Sul piano operativo, infatti, la compagnia evidenzia un miglioramento dei risultati. Nel secondo trimestre l'Ebit è stato positivo per 37 milioni di euro, superando di 3 milioni le previsioni di budget, mentre nei primi sei mesi dell'anno si è attestato a 4 milioni, con un miglioramento di circa 75 milioni rispetto alle stime iniziali, che indicavano un risultato negativo di 71 milioni, e di circa 50 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025.



"I risultati operativi conseguiti nel secondo trimestre e nel primo semestre confermano che Ita Airways sta procedendo nella giusta direzione", ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale Joerg Eberhart. "In un contesto economico e geopolitico complesso per il settore del trasporto aereo, abbiamo registrato un Ebit positivo sia nel trimestre sia nel semestre, con risultati superiori alle previsioni di budget e in miglioramento rispetto allo scorso anno".



Il manager ha sottolineato come la compagnia abbia finora beneficiato solo in parte delle sinergie previste con il gruppo Lufthansa . "Siamo già vicini al pareggio operativo e confidiamo che il progressivo sviluppo delle ulteriori sinergie, favorito dall'atteso incremento della partecipazione di Lufthansa al 90%, contribuirà a consolidare in modo strutturale e sostenibile la redditività della compagnia", ha aggiunto.



Ita evidenzia inoltre che la performance operativa è stata conseguita in un contesto caratterizzato dalla volatilità dei mercati valutari e dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il Medio Oriente, fattori che hanno inciso sull'intero comparto del trasporto aereo. Secondo la compagnia, i risultati riflettono il progressivo consolidamento del percorso di sviluppo, sostenuto dall'integrazione con il gruppo Lufthansa e dalla crescita delle attività commerciali.



Pur in presenza di un quadro macroeconomico e geopolitico ancora incerto, Ita Airways mantiene un approccio prudente per la seconda parte dell'anno e continuerà a monitorare l'evoluzione del contesto di mercato con l'obiettivo di consolidare il miglioramento della performance operativa registrato nel primo semestre.

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