Madrid: andamento negativo per IAG
(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 2,45%.
Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la multinazionale del settore aereo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4,874 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,053 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4,808.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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