New York: Vistra in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica , che soffre con un calo del 6,44%.



La tendenza ad una settimana di Vistra è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Vistra rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 153,8 USD, mentre i supporti sono stimati a 141,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 166,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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