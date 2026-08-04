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New York: in perdita Vistra

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Vistra
Ribasso per la holding statunitense integrata, attiva nella generazione e nella vendita al dettaglio di energia elettrica, che tratta in perdita del 6,44% sui valori precedenti.
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