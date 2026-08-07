Vistra, fatturato e utili del secondo trimestre deludono le stime

(Teleborsa) - Vistra - azienda attiva nella produzione di energia elettrica e di energia al dettaglio integrata, con sede a Irving, Texas - ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con un fatturato di 4,02 miliardi di dollari, in calo dai 4,25 miliardi del pari periodo del 2025 e sotto le stime del consensus di 5,7 miliardi.



L'EBITDA rettificato delle attività operative ordinarie è aumentato di oltre 400 milioni a 1,77 miliardi, principalmente per effetto di prezzi dell'energia e della capacità realizzati più elevati e del contributo di tre mesi degli impianti acquisiti da Lotus.



Vistra ha registrato un utile netto di 305 milioni di dollari, in calo di circa 20 milioni rispetto al secondo trimestre 2025, principalmente a causa di un aumento delle perdite non realizzate di mark-to-market pari a 488 milioni di dollari sulle posizioni in derivati



L'utile per azione si è attestato a 1,68 dollari, ben al di sotto delle stime degli analisti di 2,05 dollari.



La società ha confermato la guidance per il 2026 sull'EBITDA rettificato delle attività operative ordinarie compresa tra 6,8 e 7,6 miliardi.











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