Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il microchip-maker italo-francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo del produttore di semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 46,49 Euro. Supporto stimato a 46,03. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 46,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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