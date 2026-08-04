Safilo, Trocchia: guardiamo alla seconda metà dell'anno con maggiore fiducia

(Teleborsa) - "Dopo un avvio d'anno resiliente, il secondo trimestre ha risentito di un indebolimento della domanda
nei nostri principali mercati, dove la minore visibilità e un sentiment dei consumatori più contenuto hanno indotto i nostri clienti ad adottare un approccio più prudente agli ordini". Lo ha detto Angelo Trocchia, Amministratore Delegato
di Safilo
, commentando i risultati del primo semestre 2026
.
"In questo scenario, abbiamo continuato a concentrarci sulle leve che potevamo governare
, preservando la qualità del business attraverso un action plan commerciale disciplinata, un price/mix di vendita favorevole e un costante controllo dei costi - ha spiegato - Queste azioni si sono tradotte in un altro trimestre di solida espansione dei margini e di forte generazione di cassa, che ci hanno consentito di rafforzare ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria".
"Nel periodo, siamo riusciti a investire nelle nostre priorità strategiche, finanziando interamente con risorse proprie l'acquisizione di SPY+ e Serengeti, due marchi altamente complementari al nostro portfolio, che vanno ad ampliare la nostra capacità di presidiare il segmento sport e dell'occhialeria di alta gamma - ha detto Trocchia - A giugno, inoltre, abbiamo avviato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie, confermando il nostro impegno per un'allocazione del capitale disciplinata ed efficiente
".
"Pur in un contesto che rimane complessivamente sfidante, alcuni segnali positivi osservati tra la fine del secondo trimestre e l'inizio del terzo ci consentono di guardare alla seconda metà dell'anno con maggiore fiducia
, pronti a cogliere le opportunità che potranno emergere da un graduale miglioramento dei trend di mercato", ha concluso.