Mitsubishi Motors, l'utile operativo balza del 79% nel primo trimestre 2026-2027

Confermata la guidance annuale

(Teleborsa) - Mitsubishi Motors ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2026-2027 (periodo 1 aprile 2026 - 30 giugno 2026) con ricavi netti 619,9 miliardi di yen, in crescita dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un utile operativo di 10,1 miliardi, in accelerazione del 79% e con il relativo margine all’1,6%. L'utile diluito per azione è salito a 1,05 yen da 0,55 yen del primo trimestre 2025.



La casa automobilistica giapponese ha mantenuto la guidance per l'intero esercizio 2026-2027 rilasciata lo scorso maggio. Confermati pertanto l’obiettivo di ricavi netti annuali di 3.260 miliardi di yen, utile operativo di 90 miliardi e EPS base di 18,68 yen. La società considera il primo trimestre come il punto più basso per gli utili e prevede un miglioramento con il lancio del nuovo modello Pajero nella seconda metà dell’anno.

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