Unione Consumatori: vendite di giugno "desolanti", Codacons: "dati destinati a peggiorare con rialzo carburanti"

(Teleborsa) - "Il Paese arretra. Dati desolanti
. Se a maggio le vendite erano almeno formalmente aumentate, anche se di un misero 0,2% su aprile, ora si torna indietro come i gamberi" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori
, commentando i dati Istat sulle vendite di giugno
.
"Quanto al crollo delle vendite alimentari e al fatto che gli italiani in un solo mese mangiano lo 0,5% in meno di cibo, si tratta di una dieta impressionante, che attesta come gli italiani siano costretti a tirare la cinghia
. Non che gli altri dati siano entusiasmanti. In pratica tira solo il commercio elettronico
, grazie anche alla possibilità di poter confrontare più facilmente i prezzi e, quindi, risparmiare, e poi, rispetto ai prodotti, Elettrodomestici e dotazioni per l'informatica".
"I dati sul commercio al dettaglio diffusi oggi dall'Istat attestano ancora una volta gli effetti della guerra in Medio Oriente su prezzi
e consumi in Italia", afferma il Codacons
.
"Il valore delle vendite continua a marciare a ritmi molto più sostenuti rispetto ai volumi, a dimostrazione che le famiglie devono fare i conti con i rincari dei prezzi
che stanno interessando diversi comparti. Una situazione che appare lampante nel settore alimentare dove a giugno, a fronte di un aumento del valore delle vendite del +1,9% su anno, il volume rimano fermo e non registra alcuna crescita".
"Anche i dati del primo semestre
dell'anno attestano questo trend: valore delle vendite in aumento del +2,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma i volumi segnano una variazione nulla
".
"Dati che, purtroppo, sono destinati a peggiorare per effetti del rialzo dei carburanti
registrato a luglio e che farà sentire i suoi effetti sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti".