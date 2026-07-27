Milano 14:18
52.107 +0,59%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:18
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Francoforte 14:18
25.496 +1,58%

M3 Unione Europea (YoY) in giugno

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M3 Unione Europea (YoY) in giugno
Unione Europea, M3 in giugno su base annuale (YoY) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,2%).
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