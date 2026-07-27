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/ M3 Unione Europea (YoY) in giugno
M3 Unione Europea (YoY) in giugno
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27 luglio 2026 - 10.10
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M3 in giugno su base annuale (YoY) +3,3%
, in aumento rispetto al precedente +3,2% (la previsione era +3,2%).
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