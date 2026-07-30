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Fiducia consumatori Unione Europea in luglio

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Fiducia consumatori Unione Europea in luglio
Unione Europea, Fiducia consumatori in luglio pari a -15,9 punti, in aumento rispetto al precedente -17,6 punti (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © senoldo/123RF)
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