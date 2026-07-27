Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 27/07/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 116,8 punti; preced. 116,1 punti)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 86,1 punti; preced. 85,6 punti)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,2%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 1,6%; preced. -4,5%)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. 0 punti)
Martedì 28/07/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 84 punti)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 10,7%; preced. 10,83%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 3,84 Mld Euro)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92,1 punti; preced. 91,2 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (preced. 4 punti)
Mercoledì 29/07/2026
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (preced. 0,7%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,66 Mld £)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,9%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,01 Mln barili)
Giovedì 30/07/2026
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 34,2 punti; preced. 33,8 punti)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (preced. 0%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,2%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (preced. -7,7 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -15,9 punti; preced. -17,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (preced. 95 punti)
11:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 7,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. -0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,3%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 206K unità; preced. 187K unità)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 2,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 32 Mld piedi cubi)
Venerdì 31/07/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,1%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 5,3%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,8%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (preced. 6,3%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 92,4 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,2 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,1%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,1%; preced. 0%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)
15:45 USA: PMI Chicago (preced. 56,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 49,5 punti)
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