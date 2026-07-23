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Unione Europea, Fiducia consumatori in luglio
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23 luglio 2026 - 16.10
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Fiducia consumatori in luglio pari a -15,9 punti
, in aumento rispetto al precedente -17,6 punti (la previsione era -17 punti).
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