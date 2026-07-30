Acquisto per News
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Vigoroso rialzo per News, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,61%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 32,64 USD, con stop loss individuato a quota 13,06 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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