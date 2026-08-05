ADR (Mundys): oltre 40 milioni per nuovo svincolo A91 verso Cargo City e Lunga Sosta

(Teleborsa) - All', la società(Gruppo Mundys) avvia la realizzazione del nuovo svincolo sulla, che ridisegnerà l’accessibilità del quadrante aeroportuale dellae del parcheggio. Una infrastruttura attesa da oltre trent'anni su cui sono stati investitiL’obiettivo dell'opera ètra lo scalo, la rete autostradale e il territorio circostante. L'intervento rappresenta ildel più ampiodel principale aeroporto italiano previsto per i prossimi anni.Il nuovo svincolo prevede ladi collegamento con la carreggiata est della A91, in direzione Roma. La prima consentirà ai veicoli provenienti da Fiumicino di raggiungere direttamenteche, da inizio anno, sta registrando un +7% rispetto al 2025; la seconda permetterà ai mezzi in uscita dall’area Cargo e dal parcheggio Lunga Sosta di immettersi direttamente verso la Capitale, senza attraversare la viabilità interna dell’area tecnica aeroportuale.Il progetto genererà anche: la riduzione di 680 tonnellate di CO2 garantita dagli oltre 2 milioni di km in meno percorsi ogni anno, il risparmio di tempo (circa 8 minuti) assicurato ai circa 1.100 veicoli al giorno, pari a 400mila mezzi l’anno, che percorrono il tratto autostradale e che consentirà di rendere più efficienti i collegamenti con Cargo City e facilitare l’accesso al parcheggio Lunga Sosta."Con la realizzazione dello svincolo di Cargo City diamo forma a un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’aeroporto e del territorio che lo ospita, a servizio della comunità aeroportuale e dei passeggeri. - ha dichiarato, Chief Infrastructure Officer di Aeroporti di Roma. – L’opera renderà più efficienti e sostenibili i collegamenti con l’area Cargo e il parcheggio Lunga Sosta, separando i flussi dalla viabilità aeroportuale interna e generando benefici concreti in termini di accessibilità, tempi di percorrenza e riduzione delle emissioni. Questo intervento di grande complessità ingegneristica, realizzato con tecnologie costruttive avanzate, rafforzerà la capacità di Roma Fiumicino di accompagnare la crescita del traffico, della logistica e delle attività economiche connesse all’aeroporto".La realizzazione dell’opera presenta, necessaria a garantire la stabilità e durabilità dell’infrastruttura nel contesto geotecnico dell’area. Le fondazioni sono state eseguite attraverso una tecnologia avanzata di palificazione profonda: sono stati infissi circa 150 pali, con profondità fino a 85 metri e una lunghezza media superiore ai 70 metri.è previsto nella. Al termine dei lavori, l’area interessata, oggi parte del sedime aeroportuale, sarà ceduta al demanio stradale e gestita da ANAS.