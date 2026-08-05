Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Andamento annoiato per l'Hang Seng Index, che chiude la sessione in ribasso dello 0,60%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.972,2, con il supporto più immediato individuato in area 25.770,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.688,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)