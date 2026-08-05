Milano 10:37
53.665 +0,23%
Nasdaq 4-ago
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,64%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.517,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.377,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.657,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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