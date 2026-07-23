Milano 12:25
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:25
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Francoforte 12:25
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Sostanziale invarianza per l'indice svizzero, che archivia la seduta con un +0,12%.

Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14.354,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 14.265,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14.444,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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