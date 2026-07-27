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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Seduta positiva per l'indice svizzero, che avanza bene e porta a casa un +0,79%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.364,6 e primo supporto individuato a 14.252,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.476,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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