Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Seduta positiva per l'indice svizzero, che avanza bene e porta a casa un +0,79%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.364,6 e primo supporto individuato a 14.252,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.476,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)