Milano 16:26
51.670 -0,74%
Nasdaq 16:26
27.546 -1,76%
Dow Jones 16:26
52.628 +0,80%
Londra 16:26
10.876 +0,87%
Francoforte 16:26
25.399 +0,15%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Seduta moderatamente positiva per l'indice svizzero, che ha chiuso in rialzo a 14.422.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 14.491, mentre il primo supporto è stimato a 14.284. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 14.698.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```