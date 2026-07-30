Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Seduta debole per l'indice svizzero, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 14.486,1.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.633,3 e primo supporto individuato a 14.276,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.989,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)