Banco BPM, Castagna: con Crédit Agricole Italia sarebbe "fusione molto solida", MPS capitolo chiuso

(Teleborsa) - "Dal punto di vista industriale, penso che sarebbe una fusione molto solida
".
E' quanto dichiarato da Giuseppe Castagna
, amministratore delegato di Banco BPM
, durante la conference call sulla semestrale
in merito a una possibile aggregazione con Crédit Agricole Italia
, spiegando che quella con il gruppo francese "è sempre stata una possibilità sul tavolo
" da quando Agricole è diventato azionista del Banco.
Nel caso in cui questa opportunità "diventasse reale e praticabile
", il board "la esaminerebbe nell'interesse di tutti gli azionisti
della banca", ha affermato l'AD, ammettendo comunque di non conoscere quale possa essere l'orientamento del governo e ricordando che "ci sono regole e procedure che devono essere rispettate
".
Castagna ha anche affrontato la questione MPS
, un capitolo che considera oramai chiuso, confermando che la decisione di interrompere le consultazioni con la banca senese
è stata assunta "esclusivamente dal cda della banca
" con una votazione unanime, inclusi i consiglieri sostenuti da Agricole.
"Dopo mesi di attesa non siamo riusciti a capire quale tipo di operazione, quali numeri e quale valore per i nostri azionisti
questa transazione avrebbe comportato. Ritenevamo che potesse rappresentare un'importante opportunità industriale, ma purtroppo questa possibilità non si è concretizzata".
"Non eravamo più nelle condizioni, per ragioni di tempi, di perseguire un'operazione alternativa" dopo che si è concretizzata l'offerta pubblica promossa da Intesa Sanpaolo
.