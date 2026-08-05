BFF valuta diverse opzioni strategiche per assicurare rispetto dei coefficienti patrimoniali

(Teleborsa) - BFF
ha ribadito che, in assenza di iniziative esterne e sulla base delle proiezioni attese, nell'esercizio 2028 sono stati stimati shortfall prospettici patrimoniali
principalmente a causa della progressiva applicazione del calendar provisioning applicato ai crediti classificati a past due. Al fine di mitigare lo shortfall nel 2028, il gruppo ha identificato un insieme di iniziative di ripristino e possibili azioni ulteriori di mitigazione, si legge nella semestrale
.
Lo scenario baseline si basa sull'ipotesi di una riduzione controllata dei crediti nel Factoring & Lending
e di una significativa contrazione dei volumi riconducibili a taluni debitori operanti nell'ambito del prodotto polacco di factoring "Factoring Like Product". Sulla base delle assunzioni sottese a tale scenario, nonché degli effetti derivanti dall'operazione di vendita e contestuale reinvestimento di Titoli di Stato italiani classificati nel Business Model HTC, perfezionata il 28 luglio 2026 per un ammontare complessivo di 3,1 miliardi di euro, prevede di mantenere adeguati livelli di redditività e il rispetto dei requisiti patrimoniali fino all'esercizio 2027.
Tra le altre iniziative in corso di analisi ed implementazione c'è l'operazione di cartolarizzazione di crediti
, attualmente oggetto di approfondimento, rispetto alla quale è in corso un processo di selezione dei possibili investitori con l'assistenza di due primari advisor finanziari. Alla data di approvazione del bilancio semestrale sono state svolte le attività preliminari di analisi strategica e l'individuazione di portafoglio potenzialmente oggetto della transazione, che rimane comunque soggetto a definizione in seguito alle attività di confronto con i possibili investitori. La definizione finale del perimetro e della struttura dell'operazione resta soggetta ad ulteriori approfondimenti e alla prosecuzione delle interlocuzioni con potenziali investitori e altri stakeholder. Proseguono, altresì, la predisposizione delle altre attività preparatorie e le interlocuzioni con tali potenziali investitori.
La banca si riserva di valutare, inoltre, la possibilità di ricorrere
, ove le condizioni anche di mercato lo consentano, all'emissione di strumenti subordinati computabili nel Tier 2
, quale ulteriore leva di rafforzamento della posizione patrimoniale della Banca, nonché all'emissione di strumenti senior, funzionali al rafforzamento della base MREL eligible delle Liabilities del Gruppo: in tal senso, il CdA ha deliberato il rinnovo del Programma EMTN per consentire di accedere rapidamente al mercato, se e quando si intenderà procedere in tal senso. Questo intervento non è, comunque, incluso nello scenario base di evoluzione del capitale.
Il CdA ha anche avviato, avvalendosi del supporto di financial advisors, la ricerca di uno o più partner finanziari e strategici. In seguito al lancio di questo processo, la banca ha ricevuto manifestazioni di interesse preliminari e non vincolanti da parte di operatori nazionali e internazionali
e ha avviato i conseguenti approfondimenti ed interlocuzioni, finalizzati a valutare la fattibilità, la struttura e la potenziale convenienza di possibili operazioni strategiche. Altre misure di intervento - in particolare relativa alla possibile valorizzazione di attivi - sono in fase preliminare di analisi.