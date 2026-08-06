BFF, promozione a Hold da Equita dopo manifestazioni di interesse preliminari

(Teleborsa) - Equita ha migliorato a "Hold" da "Reduce" la raccomandazione su BFF Bank , in quanto, secondo il broker, le manifestazioni di interesse preliminari rappresentano un primo segnale verso una risoluzione ordinata della situazione. Tuttavia, le stime non includono gli impatti futuri del calendar provisioning, che rimane il principale rischio di downside sul titolo e la cui rapida rimozione dovrebbe rimanere una priorità assoluta per BFF in quanto limita significativamente la visibilità sull’evoluzione del business (capital shortfall atteso nel 2028). TP alzato a 3,1 euro (da 2 euro).



Nel complesso, BFF ha riportato leggermente meglio delle attese su base adjusted nel secondo trimestre, mentre i risultati su base reported erano inferiori alle attese.



Principali spunti dalla call: nessun ulteriore update sulle tempistiche della cartolarizzazione. Il CdA non sta lavorando su una divisione della banca e analizzerà le opzioni a disposizione. Pur confermando le attese di uno shortfall di capitale nel 2028 in assenza di iniziative esterne, BFF ha reiterato che non sta lavorando su un aumento di capitale; il management è al lavoro per ridurre un piccolo portafoglio in Polonia (circa 100 milioni di euro) che comporterebbe un impatto rilevante in termini di calendar provisioning (circa 35% di quanto atteso nel 4Q27 per effetto contagio).

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