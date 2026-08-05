Bioplastiche, CdM approva norma per tutelare filiera italiana. Pichetto: diamo certezza a investimenti

Gava: parte della filiera rischiava di uscire dal mercato.

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato una norma che introduce l'obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggi, in attuazione della possibilità prevista dal Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La disposizione consente all'Italia di valorizzare il proprio sistema di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti e di tutelare la filiera industriale che negli anni ha investito nello sviluppo di materiali biodegradabili e compostabili.



"Parliamo di eccellenze e rami fondamentali della nostra economia circolare nazionale. Diamo così certezza a imprese e investimenti, senza penalizzare un settore che ha saputo innovare, puntando con determinazione sulla sostenibilità", ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, sottolineando come la scelta coniughi tutela ambientale, competitività del sistema produttivo e coerenza con il quadro normativo europeo.



"Senza questa norma, dal 12 agosto una parte significativa della filiera avrebbe rischiato di uscire dal mercato. Proteggiamo un'eccellenza italiana senza arretrare sugli obiettivi ambientali", ha dichiarato il Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, precisando che l'intervento è condiviso con il settore e tutela competitività, innovazione e occupazione.

Condividi

```