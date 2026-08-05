Conti pubblici, ok Camera a risoluzione di maggioranza

(Teleborsa) - Via libera della Camera dei deputati alla risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia con 181 voti favorevoli, 126 voti contrari e 12 astenuti. Nel testo approvato, la Camera impegna il governo ad avviare la procedura per la richiesta della clausola nazionale di salvaguardia per le spese "volte a rafforzare la esilienza del sistema energetico e la sicurezza del relativo approvvigionamento, nei limiti complessivi dello 0,6 per cento del PIL nel periodo di riferimento" e "in materia di difesa, anche relative agli investimenti, nei limiti dello 0,9 per cento del PIL nel periodo di riferimento".



Successivamente al via libera del Consiglio europeo si impegna il governo a presentare in Parlamento la richietsa di scostamento di bilancio. Modificato nel corso della dibattito l'impegno riguardante i fondi SAFE rispetto alla bozza cirolata questa mattina.



Al termine di una riunione tra forze di maggioranza e governo il paragrafo che impegnava il governo "per il finanziamento delle misure relative alla difesa, a valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento quali quelle di cui al programma SAFE" è stato modificato, a quanto si apprende su richiesta della Lega, chiedendo di privilegiare nell'uso dei fondi SAFE sistemi difensivi. Il paragrafo ora impegna il governo "per il finanziamento delle misure relative alla difesa a valutare il ricorso a diverse condizioni di finanziamento ive incluse, ove ritenute complessivamente vantaggiose, quelle di cui al programma SAFE preordinando in ogni caso via prevalente l'utilizzo dei fondi a sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale".

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