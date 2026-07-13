Francoforte: rosso per Kion
(Teleborsa) - Pressione su Kion, che tratta con una perdita del 2,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Kion rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Kion. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kion evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 40,32 Euro. Primo supporto a 39,78. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 39,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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