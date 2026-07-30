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Francoforte: prevalgono le vendite su Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Kion
Si muove in perdita Kion, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,82% sui valori precedenti.
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