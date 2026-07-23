Francoforte: rosso per Kion

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Kion , che presenta una flessione del 2,79% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Kion mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 40,82 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 39,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 41,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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