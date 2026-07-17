Francoforte: rosso per Kion

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Kion , che mostra un decremento dell'1,87%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.





Tecnicamente, Kion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 41,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,43. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 42,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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