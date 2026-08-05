Francoforte: performance negativa per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Sottotono Knorr-Bremse , che passa di mano con un calo dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Knorr-Bremse , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, Knorr-Bremse è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 106,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 103,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 109,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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