Lettura rialzista per Infineon
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Effervescente la compagnia hi-tech tedesca, tra i componenti del TecDAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,66%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Infineon presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 63,72 Euro, con stop loss individuato in area 55,46 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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