Londra: balza in avanti Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Melrose Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,35%, rispetto a -0,16% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Melrose Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,963 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,842. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,083.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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