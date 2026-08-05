Londra: balza in avanti Melrose Industries
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che tratta in utile del 2,16% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Melrose Industries mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,35%, rispetto a -0,16% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Melrose Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,963 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,842. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,083.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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