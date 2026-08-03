Vola a Londra Melrose Industries

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,83%.



La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Melrose Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 4,671 sterline con prima area di resistenza vista a 4,745. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,625.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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