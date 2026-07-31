Invito all'acquisto per Melrose Industries

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , componente del FTSE 100 , che archivia la sessione in flessione dell'1,16% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 4,752 sterline, con stop loss calcolato a quota 4,517 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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