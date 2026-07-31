Milano 10:01
52.553 +0,86%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:01
10.979 +0,75%
Francoforte 10:01
25.847 +0,92%

Invito all'acquisto per Melrose Industries

Finanza
Invito all'acquisto per Melrose Industries
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, componente del FTSE 100, che archivia la sessione in flessione dell'1,16% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 4,752 sterline, con stop loss calcolato a quota 4,517 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```