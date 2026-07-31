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Melrose Industries, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Melrose Industries, scendono le quotazioni a Londra
Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,73%.
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