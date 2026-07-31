Male Melrose Industries sul mercato azionario di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,73% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Melrose Industries mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,671 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,241. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,101.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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