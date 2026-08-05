Paramount vola con gli utili: i tagli ai costi dopo la fusione con Skydance spingono i risultati

(Teleborsa) - Paramount Skydance
ha registrato un forte aumento degli utili nel secondo trimestre, beneficiando dei risparmi generati dalla fusione dello scorso anno con Skydance Media e dal piano di riduzione dei costi avviato dal gruppo.
La società, proprietaria di CBS e MTV, ha riportato un EBITDA rettificato
in crescita del 27% su base annua a 1,1 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti. I ricavi
sono saliti dell’1% a 6,9 miliardi di dollari, in linea con le previsioni del mercato, grazie alla crescita dello streaming e della produzione televisiva che ha compensato il calo del 9% delle attività legate ai canali TV tradizionali.
Dopo l’integrazione con Skydance Media, Paramount ha accelerato il programma di riorganizzazione interna e riduzione dei costi. La società ha dichiarato di aver già ottenuto oltre 2,7 miliardi di dollari di risparmi annualizzati legati alla fusione e punta a raggiungere l’obiettivo complessivo di 3 miliardi di dollari.
Sulla base dei risultati, Paramount ha migliorato le previsioni
per l’intero esercizio, portando la stima dell’EBITDA rettificato in una fascia compresa tra 3,8 e 3,9 miliardi di dollari, in linea con le aspettative degli analisti.
Parallelamente, il gruppo sta lavorando all’acquisizione di Warner Bros. Discovery per circa 110 miliardi di dollari, un’operazione che deve però affrontare ostacoli regolamentari, tra cui una causa antitrust promossa da 12 Stati americani, il cui processo è previsto per marzo.
Nel segmento televisivo
, che comprende reti come Nickelodeon e Comedy Central, Paramount ha registrato un EBITDA rettificato di 1,1 miliardi di dollari, superiore agli 833 milioni attesi dal mercato, nonostante i ricavi pubblicitari siano diminuiti del 14%.
La divisione streaming
ha continuato a rafforzarsi: gli utili sono aumentati del 44% a 366 milioni di dollari e il servizio Paramount+ ha raggiunto quasi 82 milioni di abbonati, oltre le stime degli analisti. La crescita è stata sostenuta da eventi sportivi e da produzioni di successo, tra cui "Dutton Ranch", il debutto di una serie originale più visto nella storia della piattaforma.
Anche il comparto produzione cinematografica e televisiva
è tornato in utile, con un profitto di 36 milioni di dollari grazie all’aumento dei ricavi da licenze. Nonostante il calo degli incassi al cinema, Paramount ha sottolineato che il proprio catalogo di film ha registrato risultati migliori delle attese, trainato dal nuovo capitolo del franchise "Scary Movie".