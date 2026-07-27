Com.tel, perfezionata acquisizione del 100% di Novanext e approvata fusione per incorporazione

(Teleborsa) - Com.tel perfeziona l'acquisizione del 100% di Novanext e ne approva la fusione per incorporazione



Il Consiglio di Amministrazione di Com.tel S.p.A. ha reso noto il closing dell'acquisizione del restante 40% del capitale sociale di Novanext, deliberata lo scorso 16 luglio, diventando titolare del 100% del capitale della società. Nella stessa seduta, il Consiglio ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Novanext in Com.tel ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, con procedura semplificata trattandosi di società interamente controllata.



La fusione è finalizzata a razionalizzare la struttura del Gruppo, riducendo i costi di gestione e ottimizzando i processi operativi, evitando duplicazioni e accelerando le sinergie industriali. L'operazione comporterà l'annullamento delle quote di Novanext, senza rapporto di concambio né variazioni allo statuto di Com.tel. Gli effetti civilistici decorreranno dall'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione, mentre ai fini contabili e fiscali le operazioni della incorporanda saranno imputate al bilancio di Com.tel dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia.



Il Consiglio ha conferito mandato all'Amministratore Delegato Davide Cilli per la stipula dell'Atto di Fusione.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```