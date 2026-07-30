Societe Generale, utili 2° trimestre sopra attese per 1,79 miliardi

(Teleborsa) - Societe Generale ha chiuso il secondo trimestre con utili superiori alle aspettative, annunciando un piano di buyback del valore di 1,5 miliardi di euro.



La banca francese ha riportato un utile netto di 1,79 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto all'anno precedente, superando la stima di consenso di 1,60 miliardi di euro. Il ROTE (ritorno sul capitale proprio) è salito al 12,2% dal 9,7% precedente. I ricavi sono saliti del 6% a 7,10 miliardi di euro, al di sopra delle aspettative degli analisti che si indicavano una cifra attorno ai 7 miliardi di euro.



A sostenere i risultati hanno contribuito, da un lato, il buon andamento del business retail domestico e la disciplina sui costi, dall'altro il buon andamento di Bursobank. La divisione retail francese, private banking e assicurazioni ha evidenziato un utile netto in crescita del 38% a 675 milioni di euro nel trimestre, ampiamente al di sopra del consenso. Il margine di interesse è cresciuto del 15% e le commissioni dell'11%.



Il semestre chiude con utili in aumento a 3,5 miliardi di euro (+18%) e Ricavi in crescita di oltre il 5% a 14,2 miliardi di euro. Il ROTE è salito al 12% dal 10,3% del primo semestre 2025.



A fine giugno, la banca evidenziava anche una solida posizione patrimoniale con un coefficiente CET1 del 13,2%, in linea con le aspettative degli analisti rispetto ad un obiettivo annuale di oltre il 13%.



SocGen ha anche alzato le previsioni per l'esercizio 2026, indicando un obiettivo di ROTE di oltre l’11%, ed un rapporto costi/ricavi al di sotto del 60%.







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