Rialzo in agguato per Aixtron
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Protagonista Aixtron, tra i titoli dell'indice TecDAX, che chiude la seduta con un rialzo del 2,56%.
Operatività odierna:
Le azioni di Aixtron, su questi prezzi fissati a 38,44 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 34,82 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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