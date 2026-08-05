UE, 1 persona su 6 fa uso quotidiano di tabacco o prodotti correlati

(Teleborsa) - Nel 2025, il 16,5% delle persone di età pari o superiore a 16 anni nell'Unione europea faceva uso quotidiano di tabacco e prodotti correlati (sigarette elettroniche, bustine di nicotina o prodotti a tabacco riscaldato). Lo comunica Eurostat, sottolineando che si tratta di un dato in leggero calo rispetto al 17,5% registrato nel 2022. La maggior parte delle persone (77,5%) non utilizza tali prodotti o non li aveva utilizzati nei 12 mesi precedenti la raccolta dei dati.



I dati mostrano che il 20,8% degli uomini fumava ogni giorno, rispetto al 12,6% delle donne. Entrambe le percentuali sono leggermente diminuite rispetto al 2022, quando il 22,2% degli uomini e il 13,1% delle donne fumavano quotidianamente.



Per fascia d'età, la percentuale più alta di consumatori quotidiani di tabacco e prodotti correlati si registra nella fascia d'età 35-49 anni (21,3%), seguita da quella 25-34 anni (19,9%) e 50-64 anni (19,8%). Le fasce d'età più giovani e più anziane presentano le percentuali più basse, rispettivamente del 12,1% e del 9,1%.



Tra i paesi dell'UE, Bulgaria (26,3%), Svezia (23,9%) e Croazia (23,6%) registrano le percentuali più elevate di consumo quotidiano di tabacco e prodotti correlati tra le persone di età pari o superiore a 16 anni. Paesi Bassi (9,9%), Irlanda (11,7%), Belgio (13,6%) e Lussemburgo (13,8%) presentano le percentuali più basse.



In 17 paesi dell'UE, la percentuale di persone che consumano quotidianamente tabacco e prodotti correlati è diminuita tra il 2022 e il 2025. Le diminuzioni maggiori si sono registrate in Spagna e Lussemburgo (entrambi -2,1 punti percentuali). Al contrario, Croazia e Lituania (entrambe con un incremento di +2,7 pp) hanno registrato gli aumenti maggiori.

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