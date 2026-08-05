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Francoforte: scambi al rialzo per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Beiersdorf
Seduta vivace oggi per la compagnia di prodotti per la cura della persona, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
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