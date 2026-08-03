Logista lancia la campagna "Getta Giusto"

(Teleborsa) - Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita, lancia "Getta Giusto", la nuova campagna di sensibilizzazione dedicata al corretto smaltimento delle sigarette elettroniche, ricaricabili o usa e getta, e dei riscaldatori di tabacco esausti.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto TCOLLECT, promosso da Logista nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE, entra oggi in una nuova fase del proprio percorso con la campagna "Getta Giusto".



La rinnovata identità, che ne rafforza la riconoscibilità e rende ancora più immediata la finalità, favorisce la raccolta delle sigarette elettroniche esauste attraverso l’ampia rete delle tabaccherie aderenti. Dall’avvio del progetto su scala nazionale, nel 2024, sono state raccolte finora circa 90 tonnellate di sigarette elettroniche esauste, con il recupero di oltre 13.000 chilogrammi di plastica destinati al riciclo. Questa attività ha consentito di evitare l’emissione di circa 39.000 tonnellate di CO2.



Grazie alla formula "uno contro zero", i consumatori possono conferire gratuitamente le sigarette elettroniche esauste presso la propria tabaccheria di fiducia, senza alcun obbligo di acquisto di nuovi prodotti. Una modalità semplice, comoda e accessibile che amplia significativamente le opportunità di raccolta sul territorio e contribuisce a rendere il corretto smaltimento parte di un gesto quotidiano.



Il nome TCOLLECT esprime in modo chiaro la missione del progetto e il ruolo centrale delle tabaccherie come presidio di prossimità per la raccolta dei dispositivi giunti a fine vita. L’evoluzione dell’iniziativa è accompagnata da un importante piano di rebranding che ha interessato tutti i principali elementi del programma, a partire dalla nuova box di raccolta, completamente riprogettata per migliorarne visibilità, riconoscibilità e facilità di utilizzo. Il rinnovamento è il risultato dell’esperienza maturata sul campo e dei feedback raccolti negli ultimi anni sia dai consumatori sia dalla rete di vendita, che continuerà a essere coinvolta attraverso specifiche attività di formazione, informazione ed engagement.



Federico Rella, Vicepresidente e Direttore Corporate Affairs di Logista Italia, commenta: "Con Getta Giusto vogliamo rendere ancora più semplice e immediata l’adozione di comportamenti responsabili nella gestione dei dispositivi elettronici esausti. La sostenibilità genera valore quando riesce a tradursi in azioni concrete e accessibili. Grazie a T-COLLECT mettiamo a disposizione dei cittadini una soluzione capillare e gratuita che rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e filiera, capace di trasformare un piccolo gesto quotidiano in un contributo tangibile all’economia circolare e alla tutela dell’ambiente".

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