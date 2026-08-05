Unicredit attiva misure straordinarie per imprese e famiglie Campi Flegrei e Napoli

(Teleborsa) - UniCredit ha attivato misure straordinarie a sostegno delle famiglie, dei professionisti e delle imprese colpite dagli eventi sismici che interessano l’area dei Campi Flegrei e la Città metropolitana di Napoli. I clienti potranno infatti richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti, secondo le modalità e i requisiti previsti dalla normativa vigente. La rete delle filiali UniCredit è a disposizione per fornire assistenza e accompagnare la clientela nell’accesso alle misure previste.



L’iniziativa conferma l’impegno della Banca a seguito delle principali emergenze che interessano il Paese, quali terremoti, alluvioni ed eventi meteorologici eccezionali, con una risposta tempestiva alle esigenze di famiglie e imprese.



"La priorità è garantire ai clienti strumenti immediatamente utilizzabili, perché nelle fasi di emergenza la continuità finanziaria non può attendere i tempi dell’emergenza stessa. UniCredit interviene con un modello operativo consolidato, già adottato in numerose situazioni che hanno interessato il Paese, mettendo rapidamente a disposizione misure dedicate a famiglie e imprese. È un impegno che conferma la volontà della banca di accompagnare con continuità i territori in ogni fase della ripresa", dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.

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