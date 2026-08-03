Campi Flegrei, i commercialisti: "Prorogare i versamenti"

Il Consiglio nazionale della categoria chiede al Viceministro Leo un rinvio delle scadenze fiscali

(Teleborsa) - Assumere i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, interessata dal sisma dello scorso 31 luglio. È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, su impulso del presidente dell’Ordine dei commercialisti di Napoli, Matteo De Lise, nel corso un incontro tenutosi oggi a Roma tra il Presidente e il Vicepresidente della categoria, Elbano de Nuccio e Vincenzo Moretta, e il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo.



Per de Nuccio e Moretta e per la Consigliera nazionale campana Rosa D’Angiolella "il rilevante evento sismico sta determinando situazioni di disagio e difficoltà che impediscono lo svolgimento delle normali attività lavorative di imprese e professionisti. Alla luce del carattere eccezionale e imprevedibile di tali eventi naturali e delle conseguenti estreme difficoltà ancora in atto, chiediamo che siano assunti, con urgenza, i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza".



Per la categoria la proroga si rende necessaria non solo per gli adempimenti e i versamenti dei contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa nei territori colpiti dal sisma, ma anche per quelli a carico di professionisti ivi localizzati da effettuare per conto di contribuenti aventi la residenza e la sede legale o operativa in territori non colpiti dalla calamità naturale.



Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in coordinamento con l’Ordine dei commercialisti di Napoli, chiede inoltre alla Cassa nazionale di previdenza della categoria di valutare la possibilità di mettere in atto specifiche misure di assistenza straordinaria, comprese eventuali sospensioni, differimenti o altre forme di agevolazione della contribuzione previdenziale per gli iscritti direttamente colpiti dall’evento.





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