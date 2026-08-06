Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.957, mentre il supporto più immediato si intravede a 52.521. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55.393.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)