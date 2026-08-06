Milano 9:36
53.831 +0,72%
Nasdaq 5-ago
29.488 0,00%
Dow Jones 5-ago
54.349 +0,49%
Londra 9:36
10.912 +0,22%
26.161 +0,13%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Milano, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 53.957, mentre il supporto più immediato si intravede a 52.521. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 55.393.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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